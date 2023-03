Une dizaine de poneys en divagation sur la route à Mont-Saint-Aignan

La circulation a été coupée momentanément dans les deux sens, ce mercredi matin, vers 5 heures, sur la Départementale 43 à Mont-Saint-Aignan, en Seine-Maritime. Non pas à cause d'un accident, mais d'une dizaine de poneys en divagation sur l'avenue du Bois-des-Dames, à proximité du golf de Mont-Saint-Aignan.



Les services de police ont dû intervenir pour assurer la sécurité à la fois des animaux et des usagers, heureusement encore peu nombreux à cette heure du matin. Les poneys s'étaient enfuis de leur enclos à la société hippique urbaine de Rouen, chemin des Communaux, relate une source policière. Ils ont été récupérés sans encombre et parqués provisoirement près du centre de loisirs par le personnel de la Métropole de Rouen.