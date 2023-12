Une discothèque évacuée après un feu de caravane à Saint -Arnoult en Seine-Maritime

Une discothèque de Seine-Maritime a été évacuée ce dimanche 17 décembre en fin de nuit. L’intervention des sapeurs-pompiers a eu lieu vers 4h50 à l’Abreuvoir, un établissement de nuit situé route du Havre à Saint-Arnoult, près d’Yvelot dans le pays de Caux.



À l’origine, un départ de feu au niveau d’une caravane qui s’est propagé aux toitures d’une habitation et de la discothèque. Le patron des lieux a procédé à l’évacuation de ses derniers clients, soit une cinquantaine de personnes. Aucun blessé n’est à déplorer.



Le sinistre a été être contenu puis circonscrit au moyen de deux lances à incendie.



Des moyens adaptés ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76), à savoir 45 sapeurs-pompiers avec 14 engins, dont un poste de commandement.



la circulation a été coupée depuis la RD281 côté Saint Arnoult et en bas de la côte 982 à Caudebec-en-Caux.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer l’origine du départ de feu.