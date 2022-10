Une cyber-attaque informatique d'ampleur paralyse ce matin le Département de la Seine-Maritime

Dans le champ des solidarités humaines, le dépôt des dossiers APA et PCH est possible uniquement au format papier. Cependant, les directions concernées ne peuvent, pour le moment, instruire les nouveaux dossiers. En revanche, il n’y a aucun impact sur la gestion des dossiers et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.



L’accueil physique est en revanche possible dans nos 89 CMS où nos travailleurs sociaux honorent leurs rendez-vous prévus. Ce qui permet de poursuivre l’attribution des aides financières individuelles, notamment d’urgence, instruites par les travailleurs sociaux, via une démarche papier. De leur côté, les services de la PMI sont assurés normalement.



Concernant la MDPH, les procédures étant entièrement dématérialisées, le dépôt et l’instruction sont bloqués jusqu’à nouvel ordre.



Il est également impossible de déposer des dossiers individuels pour l’ensemble des dispositifs jeunesse, sport, bio éthanol et ZFE pour le moment. Le portail de subventions des aides aux communes est également indisponible.



La direction des routes et la direction de l’environnement sont en capacité de poursuivre leurs missions, notamment de sécurisation des usagers. Nos 8 bacs de Seine fonctionnent normalement comme les 6 sites et musées départementaux à ceci près que la billetterie ne peut accepter le paiement par carte bancaire.



L’espace numérique de travail des collèges est pleinement disponible. Il n’y a aucun impact dans le fonctionnement informatique des collèges. Par ailleurs, les distributions des tablettes aux élèves de 6e se poursuivent.



Cette cyber-attaque impacte très fortement le fonctionnement des services publics, qui sont "très dégradés" comme le détaille le communiqué du Département :Le Département assure avoir mobilisé l’ensemble de ses moyens internes et fait appel à des moyens externes, de manière à tout mettre en oeuvre « pour un retour à une situation normale le plus rapidement possible ».