Une conduite de gaz prend feu au Grand-Quevilly : vingt appartements évacués

Les agents de GrDF ont procédé « à la consignation du gaz. « Pour assurer une sectorisation et une remontée des informations », un poste de commandement a été mis en place, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Une personne a été évacuée « au moyen d'une cagoule de fuite » et vingt appartements ont été évacués. Un point de rassemblement des victimes a été créé au niveau du théâtre Dullin. Il n’est fait état à cette heure d’aucun blessé.



Dix-neuf sapeurs-pompiers et cinq engins étaient toujours mobilisés peu avant minuit.



Plus d’infos à venir