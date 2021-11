Une conduite de gaz arrachée par un engin de chantier à Barentin : 180 abonnés privés de gaz

Des travaux de terrassement sont à l'origine d'une fuite de gaz qui s'est produite ce lundi, en début d'après-midi , rue Jacques-Ferny à Barentin (Seine-Maritime). Prévenus vers 14h30, les sapeurs-pompiers ont mis en place à leur arrivée un périmètre de sécurité, déployé une lance à incendie en protection et procédé à des mesures comme le prévoit la "procédure gaz renforcée".



Une conduite de gaz de 63 mm de diamètre sous une pression de 4 bars a été arrachée par un engin de travaux publics. Par sécurité, les techniciens de GrDF ont neutralisé la conduite le temps de la remise en état de l'installation et des vérifications d'usage. 180 abonnés sont privés de gaz jusqu'à au mieux ce soir, voire demain matin, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



L'intervention s'est terminée peu avant 16h30 pour les treize sapeurs-pompiers mobilisés sur place.