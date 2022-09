Une collision entre deux voitures fait sept blessés, dont un grave, à Grand-Couronne

Deux véhicules de tourisme sont entrés en collision ce jeudi peu avant 18h30 sur la route départementale 132 à Grand-Couronne (Seine-Maritime).



L’accident a impliqué dix personnes, dont des quatre enfants et adolescents âgés entre 1 et 16 ans : six d’entre elles ont été blessées légèrement et prises en charge pour examen par les secours. Elles ont été transportées à l’hôpital des Feugrais, près d’Elbeuf.