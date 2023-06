Une camionnette fait des tonneaux à Grigneuseville : un mort et un blessé léger

Un accident grave de la circulation s’est produit ce lundi 12 juin peu après 15 heures sur la route du Fort à Grigneuseville (Seine-Maritime). Tout indique que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule utilitaire, qui a fait des tonneaux. Il serait seul en cause.



Le bilan provisoire établi par les sapeurs-pompiers fait état de deux personnes blessées grièvement: un homme de 37 ans en arrêt cardio-respiratoire et un autre âgé de 31 ans qui a été éjecté du véhicule et dont l’état d'abord jugé grave a été reclassé blessé léger après examen. En ce qui concerne la première victime, elle n'a pu être réanimée. Elle a été déclarée décédée par le médecin du SMUR.



Les secours ont sollicité l’intervention de Dragon76, hélicoptère de la sécurité civile. Quinze sapeurs-pompiers sont sur les lieux avec six véhicules de secours routiers.



La gendarmerie a procédé aux constatations d'usage qui permettront d'établir les circonstances de l'accident.