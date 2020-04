Une automobiliste blessée dans un face-à-face ce matin en Seine-Maritime

Un face-à-face entre une voiture de tourisme et une camionnette a fait un blessé ce samedi matin en Seine-Maritime. L’accident s’est produit vers 9 heures au niveau de l'intersection formée par la D6 et D151, à Claville-Moteville.



A l’arrivée des secours, la conductrice de la voiture, une femme de 24 ans, était coincée dans l’habitacle. Souffrant d’un traumatisme important à une jambe, elle a été désincarcérée par les sapeurs-pompiers puis transportée vers un hôpital de la région.



Les circonstances de la collision sont indéterminées.



La circulation a été coupée au niveau du carrefour le temps de l’évacuation de la victime et des véhicules accidentés.