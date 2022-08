Une adolescente en fugue retrouvée à Evreux au volant d’une voiture volée près de Conches-en-Ouche

Suite à ce vol, la gendarmerie avait diffusé par radio le signalement du véhicule volé à tous les services de police et de gendarmerie.



Lors de son placement en garde à vue, l’adolescente a été trouvée en possession de plus de 2 grammes de résine de cannabis.



Après audition, et avoir fait l’objet d’une procédure pour refus d’obtempérer, conduite sans permis et détention de stupéfiants. elle a été confiée au responsable du foyer qui l’héberge, dans l’attente d’être présentée à un juge des enfants de Créteil (Val-de-Marne) en octobre prochain.