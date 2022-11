Une adolescente de 14 ans mordue sérieusement par un chien à Sotteville-lès-Rouen

A cet instant, l'animal tire sur la laisse parvenant ainsi à se libérer. D'après les premiers éléments, le chien, de "type molossoïde" selon la police, s'est alors jeté sur l'adolescente et l'a mordue en divers endroits du corps, à un mollet, à une cuisse, au niveau du flanc droit et plus sérieusement au bras droit.



La victime, prise en charge par les secours, a été transportée, médicalisée, vers le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Rouen. Son pronostic vital ne serait pas engagé.



Une enquête de police a été ouverte.