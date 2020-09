Un véhicule percute un piéton et prend la fuite à Oissel : la police lance un appel à témoins

Une enquête a été ouverte et un appel à témoins a été lancé. Pour les policiers, il s’agit dans un premier temps d’identifier le conducteur du véhicule en cause.



Toute personne susceptible de disposer d’informations en rapport avec cet accident est invitée à prendre contact avec la brigade des accidents et délits routiers du commissariat d’Elbeuf, au 02 32 81 76 99 ou 25 94.