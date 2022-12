Un septuagénaire intoxiqué mortellement au monoxyde de carbone dans l'Eure

En Normandie, on dénombre chaque année près d’une quarantaine de foyers d’intoxication. Sur le premier semestre 2022, 14 foyers d’intoxication à l’origine d’une trentaine de personnes intoxiquées ont déjà été portés à la connaissance de l’Agence régionale de santé (ARS).



Comme le rappelle l'autorité régionale de santé, le monoxyde de carbone est un gaz indétectable par nos sens car il est inodore, incolore et non irritant mais peut être mortel lors de concentration importante dans l’air ambiant.



Les principales sources d’intoxication identifiées sont des chaudières au gaz ou au fioul, auxquelles s’ajoutent des facteurs favorisants tels qu’une mauvaise ventilation naturelle (entrées et sorties d’air absentes, bouchées ou obstruées), un défaut de l’appareil, un mauvais entretien de l’installation notamment des conduits d’évacuation des gaz brulés et des fumées.



Dans certains cas, des intoxications ont été observées du fait d’une utilisation en intérieur d’appareils ou de matériels destinés à un usage à l’air libre tels que barbecue, braséro, groupe électrogène ou moteur, … Attention aussi à ne pas utiliser en continu les appareils de chauffage d’appoint alimentés à l’éthanol ou au pétrole.



Les premiers signes d’intoxication au monoxyde de carbone



Après avoir été respiré, le monoxyde de carbone prend la place de l’oxygène dans le sang et provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie musculaire. Son action peut être rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques minutes le coma, voire le décès. Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.



Avant l’hiver



Faire intervenir un professionnel qualifié (plombier-chauffagiste) pour contrôler et entretenir les installations et appareils à combustion de chauffage (chaudières) et de production d’eau chaude (chauffe-eaux) ;

Faire ramoner et vérifier l’étanchéité des conduits d’évacuation des gaz brulés et des fumées (poêles, cheminées à foyer ouvert ou inserts) par un professionnel (entreprise de ramonage).