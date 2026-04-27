Connectez-vous S'inscrire

Un semi-remorque se couche sur l’aire de Vironvay nord, sur l’A13 dans l’Eure

EURE


Lundi 27 Avril 2026 - 18:51

Un poids lourd transportant des conteneurs s’est couché ce lundi après-midi sur le parking de l’aire de Vironvay nord, sur l’autoroute A13. Le chauffeur est indemne.




Le tracteur et sa première remorque se sont renversés à proximité de l'accès réservé aux camions sur l'aire de service - Illustration © Google Maps
Le tracteur et sa première remorque se sont renversés à proximité de l'accès réservé aux camions sur l'aire de service - Illustration © Google Maps
Un accident impliquant un semi-remorque s’est produit ce lundi, vers 15h20, sur l’aire de Vironvay nord, située sur l’autoroute A13 (sens Partids - Rouen), dans l’Eure. Le poids lourd, attelé d’une seconde remorque et transportant des conteneurs, s’est couché à l’entrée du parking réservé aux poids lourds.

Seule la remorque tractée est restée sur ses roues. À l’arrivée des secours, le conducteur était déjà parvenu à s’extraire seul de la cabine du tracteur. Il n’a pas été blessé.

Treize sapeurs-pompiers mobilisés

Treize sapeurs-pompiers des centres de secours de Louviers et Vernon ont été engagés sur cette intervention. Ils ont procédé aux vérifications nécessaires autour du véhicule accidenté.

La gendarmerie s’est également rendue sur place afin d’effectuer les constatations d’usage et de déterminer les circonstances de l’accident.




FIL INFO

Un semi-remorque se couche sur l’aire de Vironvay nord, sur l’A13 dans l’Eure

27/04/2026

Pont d’Achères : la RN184 réduite à une voie après le choc d’un camion contre un pilier

27/04/2026

A13 : plusieurs chantiers cette semaine dans l’Eure, fermetures nocturnes et déviations prévues

27/04/2026

Mesnil-Panneville : un bâtiment agricole ravagé par les flammes dans la nuit

27/04/2026

Doudeville : une voiture fait plusieurs tonneaux et s’immobilise sur le toit

26/04/2026
AUDIO