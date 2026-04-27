Un semi-remorque se couche sur l’aire de Vironvay nord, sur l’A13 dans l’Eure

Le tracteur et sa première remorque se sont renversés à proximité de l'accès réservé aux camions sur l'aire de service - Illustration © Google Maps
Un accident impliquant un semi-remorque s’est produit ce lundi, vers 15h20, sur l’aire de Vironvay nord, située sur l’autoroute A13 (sens Partids - Rouen), dans l’Eure. Le poids lourd, attelé d’une seconde remorque et transportant des conteneurs, s’est couché à l’entrée du parking réservé aux poids lourds.
Seule la remorque tractée est restée sur ses roues. À l’arrivée des secours, le conducteur était déjà parvenu à s’extraire seul de la cabine du tracteur. Il n’a pas été blessé.
Seule la remorque tractée est restée sur ses roues. À l’arrivée des secours, le conducteur était déjà parvenu à s’extraire seul de la cabine du tracteur. Il n’a pas été blessé.
Treize sapeurs-pompiers mobilisés
Treize sapeurs-pompiers des centres de secours de Louviers et Vernon ont été engagés sur cette intervention. Ils ont procédé aux vérifications nécessaires autour du véhicule accidenté.
La gendarmerie s’est également rendue sur place afin d’effectuer les constatations d’usage et de déterminer les circonstances de l’accident.
La gendarmerie s’est également rendue sur place afin d’effectuer les constatations d’usage et de déterminer les circonstances de l’accident.