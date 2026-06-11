Le Havre. Le navigateur Charlie Dalin est décédé à 42 ans

La voile française perd l’un de ses plus grands champions. Originaire du Havre, Charlie Dalin avait révélé publiquement sa maladie en 2025 dans sa biographie La Force du destin. Malgré ce combat, il avait remporté la même année le Vendée Globe, établissant un nouveau record de l’épreuve.



Passionné de voile dès l’âge de six ans au Club Nautique Havrais, il avait suivi des études d’architecte naval avant d’intégrer le pôle national de course au large. Son palmarès compte notamment une victoire dans la Transat AG2R en 2012, un titre de champion de France Élite en 2014, une victoire dans la Transat Jacques-Vabre en 2019 et un titre de champion du monde Imoca en 2021.