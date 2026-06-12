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À Gainneville, un conducteur ivre percute un feu tricolore et se réfugie dans une habitation

SEINE-MARITIME


Vendredi 12 Juin 2026 - 12:50

Un automobiliste de 62 ans a été placé en garde à vue, jeudi soir, après un accident matériel à Gainneville, près du Havre. Son taux d’alcoolémie était largement positif.




L'automobiliste a été placé en dégrisement avant de pouvoir être auditionné par les policiers - Illustration ©DGPN
L'automobiliste a été placé en dégrisement avant de pouvoir être auditionné par les policiers - Illustration ©DGPN
La Peugeot 308 était lourdement endommagée à l’avant gauche. À quelques mètres, un feu tricolore gisait au sol, arraché par le choc. Les policiers sont intervenus hier jeudi vers 21h30, à l’angle de la rue de la Libération et de la route de Rogerville, à Gainneville, après un accident impliquant un seul véhicule.

Selon plusieurs témoins, le comportement du conducteur avait déjà inquiété des passants avant l’accident. Certains auraient tenté de lui retirer ses clés de contact pour l’empêcher de reprendre la route, sans y parvenir.

Retrouvé grâce aux témoins

Après le choc, l’automobiliste aurait stationné son véhicule devant une pizzeria avant de se réfugier dans une habitation située à proximité. Grâce aux descriptions fournies par les riverains, les policiers l’ont rapidement localisé et ramené sur les lieux.

L’homme a été formellement reconnu par les témoins. Soumis au dépistage de l’alcoolémie, il présentait un taux de 0,93 mg par litre d’air expiré. Il a été interpellé et placé en garde à vue.




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