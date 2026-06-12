Grandes marées en Normandie : pêcheurs, promeneurs et baigneurs appelés à la vigilance

La préfecture maritime appelle à la prudence sur le littoral en raison des grandes marées - Illustration © Maarten Ceulemans/Pexels
La mer va monter plus vite et les courants seront plus forts. Avec des coefficients de marée supérieurs à 90 attendus sur plusieurs jours, le littoral de la Manche et de la mer du Nord présentera un risque accru pour les usagers, en particulier ceux qui s’aventurent sur l’estran à marée basse.
La préfecture maritime rappelle que quelques minutes peuvent suffire pour être isolé par la marée, voire emporté au large. Les pêcheurs à pied, les promeneurs mais aussi les baigneurs sont directement concernés par cet appel à la prudence.
La préfecture maritime rappelle que quelques minutes peuvent suffire pour être isolé par la marée, voire emporté au large. Les pêcheurs à pied, les promeneurs mais aussi les baigneurs sont directement concernés par cet appel à la prudence.
Des courants plus puissants et une mer plus dangereuse
Ces forts coefficients augmentent le marnage, c’est-à-dire la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer. Conséquence : le brassage de l’eau est plus important, la mer remonte plus rapidement et les courants deviennent plus puissants.
Le risque est donc double : se retrouver encerclé par l’eau sans pouvoir regagner le rivage, ou être entraîné par le courant. Chaque année, ces situations mobilisent d’importants moyens de secours, en mer comme dans les airs.
En 2025, 695 personnes se sont retrouvées isolées par la marée sur l’ensemble de la façade Manche-mer du Nord. Un décès avait été recensé. Depuis le début du mois de mai 2026, la préfecture maritime a déjà comptabilisé quatre opérations d’assistance et de secours concernant sept personnes isolées par la marée.
Le risque est donc double : se retrouver encerclé par l’eau sans pouvoir regagner le rivage, ou être entraîné par le courant. Chaque année, ces situations mobilisent d’importants moyens de secours, en mer comme dans les airs.
En 2025, 695 personnes se sont retrouvées isolées par la marée sur l’ensemble de la façade Manche-mer du Nord. Un décès avait été recensé. Depuis le début du mois de mai 2026, la préfecture maritime a déjà comptabilisé quatre opérations d’assistance et de secours concernant sept personnes isolées par la marée.
A SAVOIR -- Avant de partir sur le littoral
La préfecture maritime recommande notamment de :
consulter les horaires de marée avant toute sortie ;
ne pas s’engager trop loin sur l’estran ;
garder un moyen de communication chargé ;
prévenir un proche de son lieu de sortie ;
rester attentif à l’évolution de la mer et aux chenaux qui se remplissent rapidement ;
renoncer en cas de doute.
Les horaires de marées sont consultables sur le site du SHOM : https://maree.shom.fr/
La préfecture maritime recommande notamment de :
consulter les horaires de marée avant toute sortie ;
ne pas s’engager trop loin sur l’estran ;
garder un moyen de communication chargé ;
prévenir un proche de son lieu de sortie ;
rester attentif à l’évolution de la mer et aux chenaux qui se remplissent rapidement ;
renoncer en cas de doute.
Les horaires de marées sont consultables sur le site du SHOM : https://maree.shom.fr/