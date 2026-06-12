Grandes marées en Normandie : pêcheurs, promeneurs et baigneurs appelés à la vigilance

Ces forts coefficients augmentent le marnage, c’est-à-dire la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer. Conséquence : le brassage de l’eau est plus important, la mer remonte plus rapidement et les courants deviennent plus puissants.



Le risque est donc double : se retrouver encerclé par l’eau sans pouvoir regagner le rivage, ou être entraîné par le courant. Chaque année, ces situations mobilisent d’importants moyens de secours, en mer comme dans les airs.



En 2025, 695 personnes se sont retrouvées isolées par la marée sur l’ensemble de la façade Manche-mer du Nord. Un décès avait été recensé. Depuis le début du mois de mai 2026, la préfecture maritime a déjà comptabilisé quatre opérations d’assistance et de secours concernant sept personnes isolées par la marée.