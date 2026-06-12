Arnaque au faux gendarme en Normandie : sept habitants ciblés par téléphone, aucun ne tombe dans le piège

Des escrocs se faisant passer pour des gendarmes ont tenté de piéger plusieurs habitants de la Manche en utilisant le numéro officiel d’une brigade. Une méthode de plus en plus répandue qui pourrait tout aussi bien viser des habitants de Seine-Maritime ou de l’Eure.