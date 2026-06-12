Arnaque au faux gendarme en Normandie : sept habitants ciblés par téléphone, aucun ne tombe dans le piège

Sept habitants de la commune de Millières, dans le secteur de Lessay (Manche), ont été contactés hier jeudi entre midi et 14 heures par téléphone. Au bout du fil, des individus prétendant être des militaires de la brigade de gendarmerie de Périers.
Pour rendre leur scénario crédible, les fraudeurs ont utilisé une technique appelée « spoofing », qui permet de faire apparaître sur l’écran du correspondant un numéro de téléphone officiel, alors qu’il s’agit en réalité d’un appel frauduleux, relate la gendarmerie sur sa page Facebook.
Pour rendre leur scénario crédible, les fraudeurs ont utilisé une technique appelée « spoofing », qui permet de faire apparaître sur l’écran du correspondant un numéro de téléphone officiel, alors qu’il s’agit en réalité d’un appel frauduleux, relate la gendarmerie sur sa page Facebook.
Un faux paiement FNAC au cœur de l’arnaque
Les victimes étaient informées qu’elles allaient recevoir un SMS contenant un lien destiné à régler une prétendue facture de la FNAC. L’objectif était de les inciter à cliquer sur le lien afin de récupérer leurs données personnelles ou bancaires.
Grâce à leur vigilance, aucune des sept personnes contactées n’a donné suite à la demande et aucun préjudice n’a été constaté. Le maire de la commune a été informé des faits.
Cette tentative illustre l’évolution constante des méthodes employées par les cyberescrocs, qui n’hésitent plus à usurper l’identité de services publics ou de forces de l’ordre pour inspirer confiance à leurs victimes.
Grâce à leur vigilance, aucune des sept personnes contactées n’a donné suite à la demande et aucun préjudice n’a été constaté. Le maire de la commune a été informé des faits.
Cette tentative illustre l’évolution constante des méthodes employées par les cyberescrocs, qui n’hésitent plus à usurper l’identité de services publics ou de forces de l’ordre pour inspirer confiance à leurs victimes.
Les (bons) réflexes à adopter
Les gendarmes rappellent plusieurs règles essentielles :
* Ne jamais cliquer sur un lien reçu après un appel inattendu.
* Ne jamais ouvrir une pièce jointe dont l’origine est inconnue.
* Ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires ou ses codes confidentiels par téléphone.
* En cas de doute, raccrocher et rappeler directement l’organisme concerné à partir d’un numéro officiel.
Si les faits se sont déroulés dans la Manche, ce type d’escroquerie peut toucher n’importe quel territoire. Les forces de l’ordre appellent donc chacun à rester particulièrement vigilant face aux appels, SMS ou courriels suspects.
* Ne jamais cliquer sur un lien reçu après un appel inattendu.
* Ne jamais ouvrir une pièce jointe dont l’origine est inconnue.
* Ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires ou ses codes confidentiels par téléphone.
* En cas de doute, raccrocher et rappeler directement l’organisme concerné à partir d’un numéro officiel.
Si les faits se sont déroulés dans la Manche, ce type d’escroquerie peut toucher n’importe quel territoire. Les forces de l’ordre appellent donc chacun à rester particulièrement vigilant face aux appels, SMS ou courriels suspects.