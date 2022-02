Un policier du centre de rétention de Oissel, près de Rouen, se donne la mort

Un fonctionnaire de la police aux frontières (PAF) en poste au centre de rétention administrative de Oissel, en Seine-Maritime, s’est donné la mort hier après-midi près de Rouen.



Le corps du policier, âgé de 47 ans, a été découvert vers 19 heures au domicile de ses parents à Grand-Quevilly. Un fusil de chasse a été retrouvé à proximité. Selon les premiers éléments, le quadragénaire qui était père de famille aurait commis l’irréparable quelques heures plus tôt dans l’après-midi.



Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet et confiée à la direction territoriale de la police judiciaire.