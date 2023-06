Un policier de la BAC "hors service" interpelle l'auteur d'une agression au couteau sur l'Armada

La victime, dont l'identité n'a pas été révélée pour le moment, « présentait de longues et profondes entailles dans le dos », relate sur son compte Twitter Frédéric Desguerre, secrétaire départemental du syndicat SGP-Police.



« Sans l'intervention de ce policier hors service nous aurions certainement eu un mort voir plus. Toutes mes félicitations à ce policier et aux policiers rouennais », écrit le syndicaliste policier.



Le mis en cause a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine et les circonstances de cette agression.