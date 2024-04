Un point de deal démantelé à Rouen : 300 g de résine de cannabis découverts

Un nouveau point de deal a été démantelé à Rouen (Seine-Maritime). À cet effet, sur réquisition du procureur de la République, une opération de police a eu lieu ce mercredi 3 avril, dans l’après-midi, sur les quais bas de la rive gauche.



Dix-neuf fonctionnaires de la police nationale et six municipaux, assistés de la brigade canine spécialisée dans la recherche de stupéfiants ont quadrillé le secteur des ponts Jeanne-d’Arc, Boieldieu et Corneille. Ils ont ainsi procédé au contrôle de seize personnes. Quatre d’entre elles étaient en possession de petites quantités de produits stupéfiants, ce qui leur a valu une amende forfaitaire délictuelle.