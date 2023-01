Un poids-lourd couché sur la N154 entre Nonancourt et Evreux : la route est fermée

Un poids-lourd s'est renversé sur la N154 au kilomètre 7 (Marcilly-la-Campagne), entre Nonancourt et Chavigny-Bailleul, dans l'Eure. L'accident qui s'est produit en début d'après-midi ce mardi 31 janvier a fait un blessé léger, le conducteur du camion qui a été transporté à l'hôpital d'Evreux par les sapeurs-pompiers.



La N154 a été fermée à la circulation pour cette raison dans le sens Dreux - Evreux. Les véhicules sont déviés au niveau du giratoire de Nonancourt par la D6154 et peuvent récupérer la N154 au niveau de l'échangeur n°11 Chavigny-Bailleul.



L'opération de relevage du camion s'annonce de longue durée et pour une durée indéterminée, prévient la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) qui demande par ailleurs aux usagers d'observer la plus grande prudence dans cette zone.