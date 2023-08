Un piéton fauché sur la route par un poids-lourd près de Buchy : la victime est décédée

Le blessé, en arrêt cardiorespiratoire, a été pris en charge par un infirmier des sapeurs-pompiers puis par le SMUR. La tentative de réanimation a échoué, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) à 23h30. L'homme a été déclaré décédé par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation.



Choqué, le chauffeur du poids lourd âgé de 46 ans n'a pas été transporté à l'hôpital. Il va être entendu par les gendarmes dans le courant de la nuit. Son camion a été immobilisé pour les besoins de l'enquête.



La D919 qui relie Buchy et Forges-les-Eaux a été coupée à la circulation le temps des opérations de secours qui ont mobilisé huit sapeurs-pompiers avec quatre véhicules de secours routier.