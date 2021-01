Un piéton fauché mortellement par une voiture entre Vernon et Gaillon la nuit du Nouvel an

L'année 2021 a commencé bien tristement dans l'Eure, par un drame de la route. Un homme de 37 ans est mort, fauché par une voiture sur la route départementale 6015, dans une zone non éclairée à hauteur de La Chapelle-Longueville, entre Vernon et Gaillon.



Le corps, sans vie, du piéton a été découvert vers 1h30 cette nuit du nouvel An, par un couple qui passait par-là en voiture. L'attention du conducteur a été attirée, dans la nuit et le brouillard assez dense, par un faisceau lumineux sur le bas-côté de la route. Il s'est arrêté et a constaté que la lumière provenait de l'écran d'un téléphone portable. Dans le même temps, il a remarqué la présence à proximité d'un corps inanimé, étendu sur le sol. Le témoin a immédiatement alerté les secours.