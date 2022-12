Un périmètre de sécurité établi autour d'un immeuble menaçant ruine au Havre

Un important dispositif de sécurité a été mis en place, ce jeudi soir, peu avant 17h30, au 117 bis avenue René-Coty au Havre (Seine-Maritime) pour "un immeuble menaçant ruine", selon les termes des sapeurs-pompiers.



Des reconnaissances sont en cours avec des équipes de l'unité de sauvetage, d'appui et de recherche du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Un périmètre de sécurité a été établi et il est fortement conseillé d'éviter le secteur. L'immeuble présenterait des désordres de nature à le fragiliser.



Vingt-sept sapeurs-pompiers sont engagés avec onze engins.



Plus d'infos à venir.