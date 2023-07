Un pavillon entièrement embrasé cette nuit à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen

A leur arrivée sur place, les secours ont constaté que le pavillon comprenant deux étages était totalement embrasé. L’incendie est en cours d’extinction au moyen de deux lances, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) qui a mobilisé 20 sapeurs-pompiers avec 5 engins.



Une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Rouen est également sur place et un soutien sanitaire opérationnel.



Aucun bilan n’a été pour l’heure communiqué.



Plus d’infos à venir