Un obus dans le coffre d'une voiture devant la caserne des pompiers de Montivilliers

Sans attendre, un large périmètre de sécurité a été établi autour de la caserne implantée avenue Victor-Hugo : vingt logements ont été évacués à proximité et huit personnes ont été prises en charge par les services de la mairie et regroupées dans un lieu sûr.



Les secours ont fait appel au service de déminage de la protection civile basé à Caen (Calvados). Dès leur arrivée sur place, en fin d'après-midi, les démineurs ont fait une reconnaissance puis ont pris en charge l'obus pour le neutraliser.



A 20 heures, le périmètre de sécurité a été levé et chacun a pu reprendre ses activités normales.