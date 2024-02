Un navire en feu au large du Tréport : deux marins blessés, les quatre autres indemnes

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés à intervenir cette nuit de dimanche à lundi, vers 2 h 40, à la demande du centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez, suite à un feu de navire de pêche, le « Alexis IV » à dix miles nautiques de la commune du Tréport. L’incendie s’est déclaré dans le local des machines et les six membres de l’équipage ne parvenant pas à le maîtriser ont dû se réfugier à l'avant du navire en feu.



À l'arrivée des premiers secours, les marins âgés entre 30 et 50 ans avaient embarqué sur un canot de sauvetage. Ils ont été hélitreuillés par le Guépard de la marine nationale et déposés sur le parking de la gare du Tréport.



Deux d’entre eux, blessés légers, ont été transportés vers le centre hospitalier de Dieppe par les sapeurs-pompiers. Les quatre autres marins ont été pris en charge et mis à l’abri dans une salle communale ouverte par la mairie.



Le navire a été sécurisé par une vedette de la SNSM dans l’attente de son remorquage.