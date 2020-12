Un navire de pêche sombre au large de Dieppe : les cinq marins sont récupérés sains et saufs

« Tous les naufragés sont sains et saufs et en bonne santé », précise, ce soir, la préfecture maritime. Ils ont été acheminés vers le port de Boulogne-sur-Mer.



Durant l'opération, aucune pollution n'a été détectée, selon les autorités maritimes qui ont mis en place une signalisation électronique et des diffusions de sécurité. « Un avis urgent aux navigateurs a été émis par le centre des opérations maritimes (COM) de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord pour signaler l'épave afin d'éviter tout suraccident ».