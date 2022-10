Un motard tué dans un carambolage impliquant neuf véhicules sur l'A13 à Maison Brûlée

Le pilote d'une moto a trouvé la mort ce lundi 31 octobre vers 18 heures sur l'autoroute A13 lors d'un accident qui s'est produit au niveau de Maison brûlée à Moulineaux (Seine-Maritime), dans le sens Paris - Caen.



Au moins neuf véhicules légers et une moto ont été impliqués dans cette collision, indiquent les secours sur place. Le motard, un homme de 47 ans, a succombé à ses blessures dans le choc et trois personnes, deux femmes de 24 et 53 ans et un homme de 37 ans, ont été blessées légèrement, selon le bilan définitif communiqué par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Les victimes ont été prises en charge par les secours, après examen par l'équipe du SMUR d'Elbeuf, et transportées vers les hôpitaux d'Elbeuf et de Rouen.



La circulation a été très perturbée sur l'A13 qui a été coupée mais également sur la N138, en direction de Caen, le temps des opérations de secours qui ont mobilisé dix sapeurs-pompiers et trois véhicules de secours routiers.