Un motard tué dans un accident de la route à Boulleville, dans l'Eure

Dans la voiture, les sapeurs-pompiers ont secouru trois femmes, âgées de 32, 36 et 56 ans, toutes en état de choc. En urgence relative, elles ont refusé leur transport verts un hôpital. Deux témoins de l'accident, une femme de 44 ans et une autre de 52 ans ont également été prises en charge par les secours mais elles aussi ont refusé leur transport à l'hôpital.



La gendarmerie a été chargée des constatations et a ouvert une enquête afin d'établir les circonstances de la collision. La circulation a été interrompue dans les deux sens le temps des opérations de secours.



Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir sur les lieux du drame.