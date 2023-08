Un motard mortellement blessé dans une collision avec une voiture à La Bouille, près de Rouen

Les sapeurs-pompiers sont mobilisés ce dimanche, depuis 13h30, sur les lieux d’un accident de circulation à La Bouille (Seine-Maritime). Une moto et une voiture sont entrées en collision, dans des circonstances qui restent à établir, sur le CD132, dans la côte de la Maison brûlée.



Trois victimes sont dénombrées, dont une, le pilote de la moto, est en arrêt cardiorespiratoire, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Le motard, âgé de 41 ans, pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR, n'a pu être réanimé. Son décès a été déclaré sur place par le médecin urgentiste.



La passagère de la moto, âgée de 26 ans, a été blessée légèrement et le conducteur de la voiture impliquée est indemne, selon le bilan définitif communiqué par les secours.



La circulation a été coupée sur le CD132, le temps des opérations de secours et l’enlèvement des véhicules.