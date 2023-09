Un mort et un blessé grave dans un carambolage sur l’A13 à la frontière de l’Eure et des Yvelines

Un carambolage s’est produit cette nuit de vendredi à samedi, vers 0h30, sur l’autoroute A13, à hauteur de Blaru, à la limite des Yvelines et de l’Eure. Six véhicules de tourisme et un poids lourd ont été impliqués au niveau du point kilométrique 66, dans le sens Rouen vers Paris, indique Bison Futé.



Les secours ont dénombré cinq victimes, dont une, un homme d'une cinquantaine d'années, a été déclarée décédée sur place par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Une femme du même âge, dans un état jugé grave, a été transportée, en urgence absolue, vers le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie.



Trois autres personnes, en urgence relative, ont également été prises en charge par les sapeurs-pompiers.



Deux voies ont été neutralisées le temps des opérations de secours qui ont mobilisé vingt sapeurs-pompiers de Bonneières et de Mantes-Magnanville, ainsi que de Pacy-sur-Eure. La gendarmerie, qui a procédé aux constatations, a ouvert une enquête qui permettra d’établir les circonstances du carambolage.