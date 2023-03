Un mort et quatre blessés dans un choc violent entre deux véhicules en Seine-Maritime

A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont dénombré cinq victimes. Dans la violence du choc, un homme a succombé à ses blessures et une femme a été grièvement blessée : piégée dans l'habitacle, elle a été dégagée par les secours et transportée en urgence absolue par l’hélicoptère Dragon de la sécurité civile vers un hôpital de la région.



Dans le second véhicule, trois blessés qualifiés de légers ont été pris en charge par les secours : deux femmes et un homme souffrant de traumatismes aux membres inférieurs. Ils vont être évacués vers l’hôpital le plus proche, après examen par l'équipe du SMUR sur place.



La D915 a été coupée dans les deux sens de circulation, le temps de l'intervention qui a mobilisé dix-neuf sapeurs-pompiers et huit engins.