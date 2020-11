Un mort et deux blessés graves dans un accident de la route entre Pacy-sur-Eure et Vernon

Deux hommes, âgés de 20 et 21 ans, circulant également en deux roues, ont été grièvement blessés (leur état a été qualifié d’urgence absolue) : pris en charge par les secours, l’un a été évacué vers le CHU de Rouen à bord de Dragon76, l’hélicoptère de la sécurité civile, l’autre par une ambulance des sapeurs-pompiers vers le même hôpital.



Aucun blessé n’a été déploré dans le véhicule, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



Une dizaine de sapeurs-pompiers de Pacy-sur-Eure et de Vernon a été dépêchée sur les lieux. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie qui devra déterminer les circonstances de l’accident.