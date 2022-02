Un marin-pécheur blessé au large du Havre évacué par les sauveteurs de la SNSM

Dans la matinée, ce Mercredi 9 février, un navire de pêche qui se trouvait au large du Havre a signalé au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg qu'un de ses membres d'équipage était blessé à bord.



Après évaluation et concertation entre le CROSS, le centre de consultation médicale maritime de Toulouse, le SAMU de coordination médicale maritime du Havre et le navire la décision a été prise de procéder à l’évacuation sanitaire de la victime.



Le marin blessé a été évacué à bord d’une vedette de la société nationale de sauvetage en mer du Havre. Prise en charge sur le port havrais, la victime a été prise en charge par une ambulance des sapeurs-pompiers en vue de son transport à l’hôpital.