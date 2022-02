Un marin décédé, deux autres portés disparus : un navire de pêche coule au large du Havre

Les recherches se sont poursuivies dans la nuit et son toujours en cours pour tenter de retrouver les deux autres naufragés, indique ce matin la préfecture maritime. Les sauveteurs ont travaillé dans des conditions météorologiques difficiles , si bien qu'une nouvelle tentative de plongée sur l'épave immergée n'a pu être exécutée.



Lors des recherches, un sauveteur de la station SNSM de Fécamp s’est blessé. Il a été pris en charge au port d'Antifer.



Les recherches se poursuivent ce vendredi matin pour tenter de retrouver les deux autres naufragés. Plusieurs moyens ont été engagés par la CROSS pour effectuer des relèves et continuer les recherches :



Une enquête a été ouverte et le parquet du Havre a été saisi.