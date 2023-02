Un laboratoire de conditionnement d'héroïne mis au jour par les policiers du Havre, en Seine-Maritime

L'inspection des lieux a permis de saisir 14 kg d'héroïne (13 kg dans le box, 1kg dans sa voiture), 1,6 kg de résine de cannabis, 37 kg de produit de coupe ainsi que deux presses et divers matériels destinés au conditionnement de la drogue avant sa mise sur le marché.



Un suspect, âgé de 31 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été déféré vendredi 10 février devant le magistrat de permanence au parquet du Havre qui a ouvert une information. Le trafiquant présumé a été placé en détention provisoire par le juge de la détention et des libertés (JLD). L'enquête se poursuit.