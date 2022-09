Un incendie embrase un bâtiment de stockage agricole à Cauville-sur-Mer près du Havre

Une lance à mousse et une lance à incendie ont été déployées pour lutter contre le sinistre et empêcher sa propagation aux bâtiments contigus, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) au milieu de la nuit.



Aucune victime n’est à déplorer selon le bilan provisoire communiqué par les secours.



L’origine de l’incendie est pour l’heure ignorée.