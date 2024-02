Un homme "suicidaire" neutralisé par la police : il était retranché chez lui à Notre-Dame-de-Bondeville

On ignore les motivations de cet homme à ce stade de l'enquête et si son état a nécessité une hospitalisation. Aucune arme n'a été retrouvée dans l'appartement.



Les 18 sapeurs-pompiers engagés sur les lieux avec quatre véhicules dès 7 h 48 indiquent ne pas avoir eu à intervenir, le mis en cause ayant été pris en charge par la police après son interpellation.



Plus d'informations à venir sur infonormandie.