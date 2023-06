Un homme se jette dans la Seine d'un pont à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : les recherches sont stoppées

Un homme a sauté du pont Jean-Jaurès et a coulé en Seine à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). L’alerte a été donnée ce lundi 29 mai vers 15h30. Des recherches ont été immédiatement entreprises dans le fleuve par les sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage subaquatique et l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon76.



La victime n’ayant pas été retrouvée, les opérations de recherches ont été levées vers 18h30, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).