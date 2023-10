Un homme poignardé mortellement en pleine rue à Saint-Sever à Rouen, le meurtrier est recherché

La victime, qui a perdu connaissance, présentait de nombreuses plaies saignantes au niveau du thorax, relate une source policière. Malgré les soins prodigués sur place par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR de Rouen, la victime a succombé à ses blessures.



Les premières investigations ont permis aux enquêteurs d'établir qu'une rixe entre cet homme et un autre a éclaté au niveau de l'arrêt de bus Saint-Sever, pour une raison inconnue. La victime des coups de couteau s'est écroulée au sol quelques mètres plus loin. Quant à l'auteur, il a pris la fuite sans être inquiété.



Règlement de compte sur fond de trafic de drogue, crime crapuleux ... Toutes les hypothèses sont examinées par la police judiciaire qui a été chargée de l'enquête.