Un homme interpellé à Évreux pour trafic de stupéfiants : du cannabis et de l’argent saisis à son domicile

Un Ébroïcien de 24 ans a été interpellé pour trafic de stupéfiants le 18 octobre, vers 9h30.



Lors de la perquisition de son domicile dans le centre-ville d’Évreux, les enquêteurs de l’unité de lutte contre les stupéfiants et l’économie souterraine assistés du groupe de sécurité de proximité et la brigade canine ont découvert 89,6 g de résine de cannabis, un peu d’herbe de cannabis et une somme en liquide de 1300€.