Un homme et son enfant relogés après un incendie à Sotteville-lès-Rouen

Un homme et son enfant ont été transportés au CHU de Rouen, après avoir été intoxiqués par les fumées lors d'un départ de feu dans une chambre rue Normand à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).



L'incendie s'est déclaré dans la nuit, peu avant 2 heures, ce dimanche 4 décembre et a mobilisé dix-huit sapeurs-pompiers et cinq véhicules de secours. Le sinistre circonscrit au moyen d'une lance, les secours ont pris en charge les deux victimes, légèrement intoxiquées par les fumées. La mairie va s'occuper de leur relogement.



La chambre d'environ 10 m2 a été détruite.