Un homme en urgence absolue après avoir été percuté par un véhicule près de Rouen

Un piéton a été grièvement blessé ce mercredi matin dans un accident de la circulation à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Selon les premiers éléments, cet homme aurait été percuté par un véhicule sur le boulevard Lénine à l’angle de la rue Jean-Jacques Rousseau.



Les secours ont découvert, à leur arrivée peu avant 7h30, la victime allongée sur la voie publique et dans un état jugé grave. Elle a été prise en charge par une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et transportée en urgence absolue vers le CHU de Rouen.



Sept sapeurs-pompiers et trois engins sont sur place.



Plus d’infos à venir