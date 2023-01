Un homme de 74 ans blessé par balle dans l'Eure : un accident de chasse est privilégié

Des recherches ont alors été entreprises autour de la maison, isolée, et plus largement dans le secteur. Un groupe de chasseurs a ainsi été contrôlé à plus d'un kilomètre du lieu des faits. Les sept hommes, âgés d'une cinquantaine d'années ont été conduits à la gendarmerie pour être entendus dans la soirée. Ils ont confirmé avoir « mené une action de chasse » dans la matinée, sans plus de précisions. Ils ont été laissés libres.



Les éléments à la disposition des enquêteurs, qui restent néanmoins prudents, permettent de privilégier la piste d'un accident de chasse. Les investigations se poursuivent.



Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires.