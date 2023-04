Un homme de 56 ans retrouvé mort dans son appartement en feu à Canteleu, près de Rouen

Après reconnaissance et extinction du feu, les sapeurs-pompiers ont découvert a l’intérieur de l’appartement le corps de son occupant, âgé de 56 ans. Ce dernier a été déclaré décédé par le médecin du SMUR.



Par ailleurs, 35 personnes ont été mises à l’abri dans le gymnase Alain-Calmat le temps des opérations de secours. Ils ont tous réintégré leur logement à l'issue de l'intervention qui a mobilisé dix-huit sapeurs-pompiers avec cinq engins.



La police technique et scientifique a procédé sur place à des constatations afin de déterminer l’origine de la mort du quinquagénaire et du départ de feu.