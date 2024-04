Un homme de 45 ans décède dans un accident de moto sur une route de Seine-Maritime

Un accident mortel de la circulation a eu lieu ce mardi 2 avril, juste avant 19 heures, sur une route de Seine-Maritime. Une moto, seule en cause, est impliquée. Elle circulait sur la RD239, entre Cuverville et Criquetot-l'Esneval, dans le pays de Caux.



Les secours ont dénombré deux victimes, dont une, un homme de 45 ans, a été déclarée décédée par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Lillebonne.



Un autre homme, âgé de 55 ans, n'a pas été blessé. Il a été laissé sur place après bilan par le médecin urgentiste, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), précisant avoir engagé neuf sapeurs-pompiers et quatre véhicules de secours routier.



Le maire de Cuverville s'est rendu sur les lieux. Chargée des constatations, la gendarmerie va devoir déterminer les circonstances de cet accident dframatique.