Un homme de 25 ans mortellement blessé dans une rue du centre-ville de Rouen

Lors de la prise en charge de la victime, les secours ont constaté que cette dernière, apparemment en état d'ébriété, était en arrêt cardiorespiratoire et présentait une "plaie au menton avec saignement " provoquée par une arme blanche, probablement un couteau. Les sapeurs-pompiers puis le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont tenté de réanimer l'homme, âgé de 25 ans. En vain. Le médecin urgentiste a délivré un certificat de décès avec obstacle médico-légal.



Une enquête a été ouverte par les services de police. Sur place, des constatations de police technique et scientifique ont été réalisées, parallèment à l'exploitation des images de vidéo-surveillance. Des témoins potentiels devaient être entendus dans la matinée de ce dimanche.