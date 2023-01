Un homme blessé grièvement lors d'une explosion au centre commercial du Grand Evreux

Le personnel et les clients des magasins situés dans la galerie marchande ont dû être évacués par sécurité, soit "entre 200 et 300 personnes", indique un officier du centre opérationnel d'incendie et de secours.



Vingt sapeurs-pompiers d'Evreux, de Saint-André-de-l'Eure, Louviers et Pacy-sur-Eure sont intervenus.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine de l'explosion.