Un homme blessé au fusil de chasse à Evreux : trois suspects mis en examen pour " tentative d'homicide "

Sans attendre, une enquête a été ouverte. Et les investigations ont permis aux policiers d'interpeller trois suspects quelques heures plus tard. Ces derniers , défavorablement connus des services de police et de la justice, ont été placés en garde à vue.



Le parquet a ouvert une information judiciaire pour "tentative d'homicide". Un réglement de comptes pourrait être à l'origine de ces coups de feu. Il appartiendra aux policiers ébroïciens, chargés de poursuivre les investigations sur commission rogatoire d'un juge, de faire toute la lumière sur cette affaire.